المالية تسدد (38) مليون لمسجد الفاشر

أوفت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بسداد متأخرات دفعيات فروقات الأسعار والأعمال الإضافية الأخرى الخاصة بإكمال مشروع مسجد الفاشر العتيق والبالغ قدرها (38) مليون جنيه المسجد العتيق في هيئته الجديدة والذي سيكون من أكبر الصروح الإسلامية بالبلاد من حيث سعته للمصلين وملحقاته الإضافية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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