نتنياهو: نتطلع إلى ‎سلام دافئ مع السودان، ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد، هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان.وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : نتنياهو: نتطلع إلى ‎سلام دافئ مع السودان, ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة ( 5 )ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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