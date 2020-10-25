براءة ( 9 ) شباب من تهمة قتل أحد منسوبي الدعم السريع

أهالي منطقة اللاماب بالخرطوم يحتفلون ببراءة 9 من شباب المنطقة من تهمة قتل أحد منسوبي قوات الدعم السريع في يوم فض الاعتصام وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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