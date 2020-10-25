التغيير: برنامج الإصلاحات الاقتصادية (كبريته وولعت) في الشعب

رفض عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير كمال كرار، اتجاه الدولة إلى سياسة رفع الدعم، واعتبر أن دعم السلع الإستراتيجية من صميم مهام الدولة وليس القطاع الخاص،

ووصف كرار في مناظرة عن سياسة رفع الدعم بمقهى رتينة الثقافي بالخرطوم مساء الجمعة، برنامج الإصلاحات الاقتصادية بأنه (كبريتة ولعت في الشعب السوداني).

واعتبر وفق صحيفة أخر لحظة أن السياسة الاقتصادية لم تتغير بعد الثورة، وهناك استمرار لسياسات العهد البائد، وحدد مشكلة الاقتصاد السوداني في استمرار السياسات القديمة، وشدد كرار على أن مشكلة الاقتصاد في أين تذهب أموال وفوائد الاقتصاد لأنها ذاهبة لصالح مجموعة من الناس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)