أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن العمل بالتوقيت الشتوي في أجهزة الدولة سيبدأ اعتباراً من أول نوفمبر 2020م ويستمر حتى نهاية مارس 2021م لتكون بداية العمل وفق صحيفة السوداني في جميع أجهزة الدولة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً وذلك لساعات العمل المحددة لفئتي العاملين، ثماني أو تسع ساعات، ولحكومات الولايات الحق في تحديد ميقات بدء العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يحدد ساعات العمل لأجهزة الدولة بالتوقيت الشتوي… تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.