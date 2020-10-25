شح الوقود يتسبب في رفع أسعار المواد الغذائية

كشفت جولة لمصادر في الأسواق عن زيادات ملحوظه بين يوم وليلة حيث بلغ سعر كيلو السكر 140 جنيهاً بدلاً عن 100، وبلغ سعر رطل اللبن 100 جنيه بدلاً عن 70 جنيه، وبلغ سعر رطل البن 200 جنيه بدلاً عن 100، وبلغ سعر ربع الشاي 150 جنيه بدلاً عن 130 جنيه، وبلغ سعر كرتونة الصابون (أبو شريحتين) 2.500 جنيه بدلاً عن 1700جنيه، وبلغ سعر كل من كرتونة الشعيرية والمكرونة 1450 جنيهاً بدلاً عن 1000 جنيه، وبلغ سعر صلصة الفراشة (كبيرة) 200 جنيه بدلاً عن 170 جنيهاً، وبلغ سعر عدس الفراشة 80 جنيهاً بدلاً عن 60 جنيهاً، فيما ارتفع سعر رطل الزيت (الفول السوداني) 220 جنيهاً بدلاً عن 180 جنيه، وارتفع سعر رطل الثوم إلى 150 جنيه بدلاً عن 100 جنيه، وبلغ سعر جوال البصل 5.500 بدلاً عن 3.500 جنيه ، وارتفع سعر جوال الفحم إلى 2.400 جنيه بدلاً 2000 جنيه.

أما أسعار الخضروات فارتفعت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأيام الماضية، حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 200 جنيه بدلاً عن 150 جنيه، وارتفع كيلو البطاطس إلى 200 جنيه بدلاً عن 100 جنيه، وبلغ سعر كل من البقدونس والخيار والجزر (أقل سعر) 100 جنيه بدلاً عن 50 جنيهاً، وبلغ سعر البامبي 150 جنيهاً بدلاً عن 100 جنيه، اما الرجلة فبلغ سعرها 100 جنيه (أقل سعر) بدلاً عن 50 جنيه. أما كيلو الليمون فشهد في الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ سعره 100 جنيه بدلاً عن 50 جنيه، وبلغ سعر السبانخ 100 (أقل سعر) بدلاً عن 50 جنيه، وبلغ سعر الشطة الخضراء 30 جنيه (أقل سعر) بدلاً عن 10 جنيه، وبلغ سعر الفجل والجرجير 100 جنيه بدلاً عن 50 جنيه.

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أما أسعار الفواكهة فبلغ سعر كيلو الموز 100 جنيه بدلاً عن 80 جنيه، وارتفع سعر دستة المنقة الى 700 جنيه بدلاً عن 600 جنيه، وبلغ سعر دستة القريب فروت 300 جنيه (سعر ثابت) وبلغ سعر ربع الزبيب 350 جنيهاً بدلاً عن 300 جنيه، وارتفع سعر العنب (علبة كبيرة) إلى 300 جنيه بدلاً عن 250 جنيه، وانخفض سعر دسته البرتقال من 300 جنيه إلى 200 جنيه، أما اللحوم الحمراء فارتفع سعرها بصورة كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، حيث ارتفع كيلو العجالي إلى 600 جنيه بدلاً عن 560، وبلغ سعر كيلو الضأن 960 بدلاً عن 700 جنيه، وبلغ سعر كيلو الفراخ 400 جنيه بدلاً عن 350 جنيهاً، وبلغ سعر طبق البيض 450 بدلاً عن 350 جنيهاً.

وقال التاجر النعيم حسن بحسب صحيفة آخر لحظة، أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى مشكلة البنزين، وأن ترحيل الخضر والفواكه واللحوم أكثر بكثير من ما كان عليه في السابق، وأن أصحاب العربات(يتعذرون) بسبب البنزين بحجة أن المشوار لا يغطي التكلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)