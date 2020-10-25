ننظامي يلقي مصرعه بالنيل الأبيض

تلقت شرطة النيل الأبيض بلاغاً من أحد المواطنين أفاد فيه بقيام متهمان بطعن نظامي داخل منزل مما أدى إلى وفاته. قامت على إثرها الشرطة بتحريك عربة مسرح الحادث التي اتخذت الإجراءات اللازمة، ونقل الجثمان للكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة. Advertisements كما قامت الشرطة بالقاء القبض على المتهمين وتدوين بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 130 من القانون الجنائي ومن خلال التحريات الأولية بحسب صحيفة الدار، اتضح أن نقاشاً دار داخل إحدى المنازل بالمنطقة أدى إلى وقوع الجريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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