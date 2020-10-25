شاهد بالفيديو:مواطن سوداني (البلد دي قبل كده كان فيها مشاكل وحروبات والناس كانت بتاكل وبتشرب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سوداني يتحدث عن معاناته في صف الوقود ،حيث قال أنه لديه أربعه أيام في إنتظار (التنكر) للحصول على وقود ليكسب منه دخل حتي يستطيع إعالة أسرته.

وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد حكي المواطن معاناته فيما يتعلق بالأزمة الحاصلة بالبلاد ، وأضاف قائلاً: (البلد دي قبل كده كان فيها مشاكل وحروبات والناس كانت بتاكل وبتشرب).

Advertisements

في ختام حديثه طالب الحكومة بتوفير متطلبات المواطن وإخراجه من الضائقة المعيشية التي يمر بها ومن ثم مواصلة فتح الملفات الأخرى.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)