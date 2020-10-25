شاهد بالفيديو: شباب ينظمون قصيدة فكاهية في الرئيس ترامب فرحين برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب وهم ينظمون قصيدة شعرية فكاهية في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معبرين عن فرحهم برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد كان الشباب في غاية السعادة وهم يلقون ببعض الأبيات (الحلمنتيشية) بطريقة طريفة استطاعوا من خلالها توصيل رسالتهم والتعبير عن فرحتهم بالتطبيع مع إسرائيل.
الفيديو المنتشر حقق نسبة عالية من المشاهدة في وقت وجيز من نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على الفيديو بقولهم (شعب الله الماجادي).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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