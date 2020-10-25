نجاة شرطي من القتل أثناء حملة مواتر

دون شرطي بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم أفاد فيه أنه وأثناء قيامهم بحملة للمواتر غير المرخصة، قاموا بإيقاف أحد أصحاب المواتر، وأثناء الإجراءات احتدم النقاش بينهما مما أدى صاحب الدراجة البخارية للإعتداء على الشرطي وإصابته في الرأس، وبحسب صحيفة الدار، أسعف الشرطي إلى المستشفى والقبض على المتهم وتدوين بلاغ في الحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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