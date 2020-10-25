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أب يطالب بفحص الـ(DNA) لابنه

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على إثر الدعوى المرفوعة بالمحكمة الشرعية ببحري بنفقة لطفل رضيع وعند الرد على الدعوى المرفوعة من الزوجة أفاد الأب بأنه لم يكن طيلة عام مع زوجته وأنه يشك في نسب الطفل إليه لذلك يطالب بإجراء فحص الـ(DNA) لابنه لإثبات نسب الطفل، حيث اعترض محامي الزوجة على الطلب.

 

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وبحسب صحيفة الدار، حددت المحكمة جلسة للفصل في الطعن المقدم من الزوج لإثبات نسب الطفل.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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