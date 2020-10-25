وقفه احتجاجية لمزارعين بالجزيرة بسبب الضريبة ورسوم الري

نفذ مزارعو الجزيرة والمناقل وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة لرفض القرارات الصادرة الأخيرة. وسلموا والي الولاية مذكرة تتضمن احتجاج المزارعين على ارتفاع الضريبة وتكوين مجلس الإدارة بشكله الحالي، والذي وصفوه بحسب صحيفة آخر لحظة، بالمعيب والمخل لإصداره قرارات تثقل كاهل المزارعين وتقعد بالعملية الإنتاجية الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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