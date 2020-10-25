وزير الطاقة خسائر النفط من العقوبات الأمريكية نحو 23 مليار دولار

قدّر وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف، خيري عبد الرحمن، خسائر قطاع النفط بسبب العقوبات الأمريكية بـ (23) مليار دولار، لافتا إلى أن الحظر المفروض في مراحله المختلفة أثر على الاقتصاد السوداني في كل قطاعاته الإنتاجية والخدمية، وذلك بإضعاف الهيكل الإنتاجي وتدني خدماته، مما أدى إلى فقدان الكثير من المنافع وتحمل التكاليف العالية.

وبحسب الوزير، انعكس الأثر البالغ بشكل خاص في “انخفاض معدل الاستخلاص النفطي بسبب خروج الشركات ذات المؤهلات الفنية والمالية والخبرات، إضافة إلى توقف دخول الشركات المستثمرة إلى السودان، وأشار في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة، لعدم انسياب المعاملات المالية عبر المؤسسات المصرفية للشركات العاملة، وعدم المقدرة على الاستفادة من فرص التأهيل والتدريب للكادر البشري والتقنيات الحديثة في مجال النفط، عزل السودان عن المحيط الإقليمي للتعامل في تقديم الخدمات الفنية في مجال النفط، الصعوبة في التخطيط السليم ووضع الاستراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد النفطية بالبلاد

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)