مصادر أمريكية: التطبيع مفتاح لحل الأزمة الاقتصادية بالسودان

وصفت مصادر أمريكية التطبيع بين السودان وإسرائيل بالفوز الضخم، والمفتاح لحل الأزمة الاقتصادية بالسودان، كونه تم بعد وعود بحزم مساعدات اقتصادية وإنسانية هائلة، من شأنها إنقاذ الحكومة الانتقالية من الإنهيار جراء الأزمة الخانقة.
وقالت المصادر إن ما حدث بشأن علاقات الخرطوم وتل أبيب يُعد فوزاً ضخماً للولايات المتحدة، ومن أجل السلام في العالم، وأضافت بأن مصادر مطلعة على المفاوضات كشفت أن السودان وافق على الاعتراف بإسرائيل، بعد وعود من إدارة ترمب بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة، بما في ذلك الغذاء والدواء وتخفيفق الديون، واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص الأمريكي.
وقالت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، إن حزمة مساعدة مصاحبة من دولة الإمارات، مع مساعدات مالية وإنسانية كبيرة ستدرج أيضاً في المفاوضات كجزء من الحوافز لفتح العلاقات مع إسرائيل، ولفتت إلى أن الحكومة السودانية المدنية والعسكرية الانتقالية تنهار تحت وطأة ديون خانقة واستياء شعبي عارم، إذ يعتمد وصول البلاد إلى الأسواق الدولية وتخفيف عبء الديون على إلغاء الولايات المتحدة لتصنيف الإرهاب الذي كان جزءاً من حوافز التطبيع مع إسرائيل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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