الهلال يفاجيء المريخ ويطلب كروت الثلاثي

علمت مصادر ان الهلال قيد الثلاثي المريخي (رمضان، الرشيد، أبو عشرين) في نظام الانتقال الإلكتروني وطلب من المريخ أمس رسمياً تحويل بطاقاتهم.

إلى ذلك أوضح مصدر هلالي إن الأزرق لن يكتفي بعقوبات الاتحاد السوداني في حال تراجع أي من الثلاثي (الإيقاف لست أشهر ورد الأموال والغرامة)، وأكد المصدر أن أمام الهلال فرصة الشكوى للفيفا حيث العقوبات المغلظة كما حدث للحضري.

Advertisements

من جهه ثالثة أفاد مصدر قانوني بحسب صحيفة الصيحة، أن ايقاف اللاعبين يستلزم إبعادهم عن المنتخب الوطني وأفاد أن المريخ سيُحرم من التسجيلات إن أعاد تسجيل أكثر من لاعب موقع لنادٍ آخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)