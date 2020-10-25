علمت مصادر ان الهلال قيد الثلاثي المريخي (رمضان، الرشيد، أبو عشرين) في نظام الانتقال الإلكتروني وطلب من المريخ أمس رسمياً تحويل بطاقاتهم.
إلى ذلك أوضح مصدر هلالي إن الأزرق لن يكتفي بعقوبات الاتحاد السوداني في حال تراجع أي من الثلاثي (الإيقاف لست أشهر ورد الأموال والغرامة)، وأكد المصدر أن أمام الهلال فرصة الشكوى للفيفا حيث العقوبات المغلظة كما حدث للحضري.
من جهه ثالثة أفاد مصدر قانوني بحسب صحيفة الصيحة، أن ايقاف اللاعبين يستلزم إبعادهم عن المنتخب الوطني وأفاد أن المريخ سيُحرم من التسجيلات إن أعاد تسجيل أكثر من لاعب موقع لنادٍ آخر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يفاجيء المريخ ويطلب كروت الثلاثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.