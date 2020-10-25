شاهد بالصورة: عائشة الجبل تسيطر على الساحة بإطالتها المميزة وتثير الجدل على السوشيال ميديا

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تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل والتي أطلقت على نفسها لقب الإمبراطورة في إحدى حفلاتها ،حيث ظهرت من خلال الصورة المتداولة وهي ترتدي فستانا جعل العديد من المعلقين يعجبون به وذلك في الحفل الذي أحيته بالمسرح القومي.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدي عدد من الناشطون إعجابهم بـ(النيولوك) الذي ظهرت به المطربة الجبلية في جميع حفلاتها،مبينين أنه أكثر ما يعجبهم بها بساطة زوقها في اختيار الأزياء التي تطل بها على الجمهور.
فيما قال آخرون أن الجبلية كادت أن تسحب البساط من العديد من المطربات وذلك من خلال حب الجمهور لها الذي أوصلها للقمة في فترة وجيزة حتي استطاعت أن تعبر إلى بر الأمان.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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