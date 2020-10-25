إعادة (33) عاملاً بمطبعة آفاق وإحالة (4) للمعاش

قررت لجنة إعادة المفصولين تعسفياً، إعادة (33) من العاملين بـ(آفاق) للطباعة والنشر، بجانب إحالة (4) آخرين إلى المعاش.
وأكد الناطق باسم العاملين محمد فرح (حريقة) في تصريح أمس، أنهم تسلّموا قرار الإعادة، واعتبر أن هذا القرار يمثل بارقة أمل في حل مشكلة الكتاب المدرسي.
وقال فرح بحسب صحيفة الصيحة، إن هذا المرفق يقوم بطباعة كل المطبوعات الأخرى من دفاتر مالية وإيصالات تخص المؤسسات الحكومية الولائية، وأشار إلى أن المرفق يتبع لوزارتي التربية والمالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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