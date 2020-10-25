شاهد بالصورة: رغم الضغوطات..شاب يتلو القران أثناء عمله ويحظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب سوداني يتلو القرآن أثناء عمله في إحدى الأسواق في منظر نال إعجاب العديد من المعلقين على الصورة.
وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد حققت الصورة المتداولة نسبة عالية من المشاهدات بعد نشرها في عدد من الصفحات على موقع مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نالت الصورة بإعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الذين قالوا (ياريت لو كل الناس بتعمل زيوا كان الغلاء والبلاوي الحاصلة دي انزاحت من السودان)، كما أضافوا أن معظم الباعة في الأسواق يقضون أوقاتهم في سماع الأغاني وغيرها من الأشياء التي لن يستفيدوا منها في حياتهم .
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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