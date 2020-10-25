شاهد بالفيديو: شاب سوداني يستخدم حاجبه فى الغناء وناشطون يعلقون (تستاهل نسيان باترول لكن بعد تظبط لونك)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني يتغني في حفل ويستخدم حركات الأشارة للتعبير عن إحساسه بالاغنية والتي لم تاتي عن طريق القصد ولكن ربما جاءت صدفة حسبما ذكر الناشطون ،ولكن سرعان ماقام أحد المتواجدين في الحفل بالتقاط الفيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنتقادات للشاب فيما يتعلق بطريقته في أداء الاغنية بجانب الأشارت التي إستخدمها للتعبير ،واضافوا أن الشباب أصبحوا يقومون بفعل أشياء خاصة بالسيدات ،ولكن مالم نتمكن من معرفته حتي الأن الي أين يريد أن يصل بما يفعله وبما يحدث الان في الساحة الفنية.
من جهتهم طالب آخرون بضرورة حسم الفوضي التي تحدث في الساحة الفنية ووضع حد لكل من لديه الرغبة في الدخول إلى عالم الغناء.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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