عاجل.. تعليق من الجبهة الثورية على قرار رفع اسم السودان من قائمة الارهاب

رحبت الجبهة الثورية السودانية بصدور الأمر التنفيذي القاضي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واعتبرته خطوة مهمة لإعادة ادماج السودان في المجتمع الدولي وتفتح الباب امام تحسن الاقتصاد السوداني . وقالت إنه يعد إنجازا كبيرا لحكومة الثورة ويؤكد انها تسيرفي الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.



كما رحبت الجبهة الثورية في بيان صحفي بالقرار الشجاع الذي اتخذته حكومة الثورة بإعلاء مصالح الشعب السوداني والقيام بخطوة مهمة نحو تطبيع العلاقة مع دولة إسرائيل ،مؤكدة موقفها الداعم للفلسطينيين والوقوف مع حقهم المشروع في اقامة دولتهم في اطار معادلة حل الدوليين ،و تدعو حكومة الثورة الي انتهاج سياسة خارجية متوازنه ومنفتحه علي العالم وفق قاعدة التعاون وتبادل المصالح المشتركة مما يدعم الاصلاح الداخلي والتقدم في عملية التغيير والتحول الديمقراطي .

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