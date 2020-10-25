ضبط أسلحة بالسوق الشعبي تزامناً مع (21) أكتوبر

القى فريق من شرطة المرور السريع بالسوق الشعبي ام درمان القبض على متهمين وبحوزتهم “3” بنادق كلاشنكوف و”4″ خزن ذخيرة قادمة في احد البصات السفرية من ولاية غرب كردفان.
وتمت الضبطية بادارة مدير ادارة المرور السريع ولاية الخرطوم العقيد شرطة الطيب محمد علي واشراف رئيس قطاع السوق الشعبي – ام درمان الرائد محمد عبد الله ساتي عبر كمين محكم بواسطة مساعدي الشرطة مامون حسن وبابكر سعيد والرقيب اول هيثم وعدد من افراد التيم.
واوضحت مصادر شرطية بحسب صحيفة الصيحة، ان الضبطية كانت بالتزامن مع مليونية “21” اكتوبر مما يؤكد ان هنالك إعداداً لاستخدامها ضمن عمليات العنف والتخريب وثمن الدور الكبير الذي لعبه افراد المرور السريع بالسوق الشعبي من متابعة ويقظة ادت لضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم الاسلحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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