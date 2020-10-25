العفو الدولية تطالب بتسليم البشير للمحكمة الجنائية

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية الاسراع بنقل عمر البشير ومعاونيه الى المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ خطوات عاجلة لمتابعة المساءلة على المستوى الوطني، كما طالبت باستكشاف آليات العدالة الاقليمية والدولية البديلة، وعدم حرمان ضحايا الفظائع من نيل العدالة.

واوضحت ان المحكمة الجنائية الدولية، توفر حالياً انسب سبل اللجوء الى العدالة في الوقت المناسب، في حين يجري اصلاح وتعزيز النظام القضائي الضعيف والمتضرر سياسياً وطالبت العفو الدولية في بيان لها، السلطات السودانية، ان تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وان تمنح محققي المحكمة امكانية الوصول دون قيود للسودان ودارفور لجمع الادلة اللازمة لاجراء المحاكمة واضافت انه يجب عليها التديق بسرعة على نظام روما الاساسي، واصدار اعلان يقبل اختصاص المحكمة على اراضيها ورعاياها اعتباراً من يوليو 2002 لضمان عدم وجود ملاذ آمن للافراد المسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي في السودان. وقال المدير الاقليمي لبرنامج شرق وجنوب افريقيا في العفو الدولية ديبروز موتشينا بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان اجراء المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبت دارفور، واضاف انه على مدى اكثر من عقد من الزمان تهرب مرتكبو الجرائم بموجب القانون الدولي من الجرائم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)