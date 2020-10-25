مواطنون: فوجئنا بموعد استلام الجوازات بعد (45) يوماً

شكا عدد من المواطنين لمصدر ، من تعثر إجراءات تجديد الجوازات ، بسبب عدم توفر الدفاتر الخاصة بها.
وقالوا انهم ذهبوا صباح امس (السبت) لتجديد جوازاتهم الا انهم فوجئوا بأن موعد استلام الجوازات (سيكون بعد ٤٥ يوما) ، واوضح بعضهم ان لديهم التزامات ومصالح عمل و دراسة وعلاجا، وان الانتظار لهذه الفترة يلحق بهم أضراراً كبيرة ، وطالبوا وزارة الداخلية بحسب صحيفة السوداني، بإيجاد معالجات سريعة لهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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