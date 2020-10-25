إضراب مفتوح للعاملين بصندوق الطلاب في شمال كردفان

يدخل العاملون بصندوق رعاية الطلاب بولاية شمال كردفان في إضراب مفتوح من اليوم الأحد.

وقالت اللجنة التمهيدية لتجمع العاملين بالصندوق في بيان حمل الرقم (3) أمس، إن العاملين بالصندوق أكدوا بحسب صحيفة الصيحة، الدخول في إضراب مفتوح وشامل لحين تلبية مطالبهم والتي جاء في أبرزها سداد مرتبات ثلاثة أشهر، أغسطس، سبتمبر، إضافة لأكتوبر الحالي في حينه، بجانب متبقي منحة العيد واستحقاقات عامي 2019 و2020م.

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ويُعد هذا البيان الثالث، وسبقه بيانان يطالبان بالمرتبات والاستحقاقات والإضراب الجزئي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)