تجمع المهنيين بولاية غرب دارفور يجمد نشاطه بالحرية والتغيير

أعلن تجمع المهنيين السودانيين بولاية غرب دارفور تجميد نشاطه وسحب ممثليه الخمسة من قوى الحرية والتغيير على خلفية تجاوزات لم يسمها. وقال تجمع المهنيين بغرب دارفور في تعميم صحفي أمس إن خطوته تلك جاءت لاغلاق الباب في وجه الانتهازيين ، وكشف بحسب صحيفة الجريدة، عن تسليم خطابات لكل من قوى إعلان الحرية و التغيير و لجان المقاومة ووالي الولاية أبلغهم فيها بقرار الانسحاب وتجميد النشاط. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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