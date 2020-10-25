في ذمة الله شيخ الطريقة الختمية “جعفر سر الختم”

غيّب الموت مساء أمس السبت بالخرطوم الخليفة “جعفر سر الختم سيد أحمد” شيخ الطريقة الختمية، والد كل من رئيس اتحاد الكرة الأسبق معتصم جعفر، ورجل الأعمال مالك جعفر، بعد معاناة مع المرض.

يعد الفقيد من القيادات التاريخية للحزب الاتحادي الديمقراطي، وأحد قادة الطريقة الختمية بزعامة مولانا السيد الميرغني.

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عمل الفقيد بحسب صحيفة السوداني، في العمل العام بولاية الجزيرة ومحلية الحصاحيصا لعدة سنوات، وكان منزله بالحصاحيصا دارا لمحبي الحزب ومريدي الطريقة، تعلمت منه الأجيال المتعاقبة حب الوطن و الحزب والطريقة والعمل العام الذي كان أحد رواده الأوائل.

يقام العزاء بمنزل الفقيد بالخرطوم الرياض، وستتم الصلاة عليه بمسجد السيد علي الميرغني بمدينة بحري صباح اليوم، وسيواري الثري بمقابر “المحجوب”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)