رئيس الأشقاء : مرحلة اللاءات سقطت منذ اوسلو

حيا رئيس حزب الأشقاء عادل ابراهيم حمد جهود قيادة الثورة التي تكللت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما رحب بسعي السودان نحو التطبيع مع إسرائيل ما دامت الخطوة معينة للسودان على تحقيق مصالحه.

و نبه المنزعجين من تخلي السودان عن لاءات الخرطوم إلى أن مرحلة اللاءات ومقاطعة اسرائيل قد سقطت منذ اوسلو حين رأت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتقديرات دقيقة عدم جدوى استمرارية الخيار العسكري، خاصة بعد اتفاق كامب ديفيد وتداعيات احتلال الكويت.

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وختم رئيس الأشقاء حديثه بحسب صحيفة السوداني، بأن للشعب السوداني الحق في الفخر بلاءات الخرطوم التي كانت في وقتها ترياقا ضد الهزيمة ، لكنها كغيرها من الشعارات والمواقف تتأثر بالمتغيرات ولن تظل جامدة لأكثر من نصف قرن، فلكل مقام مقال وشعار ولكل مستجد ما يناسبه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)