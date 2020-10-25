  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

الحزب الشيوعي السوداني يعلن رفضه للتطبيع مع إسرائيل

البعث القومي: ليس من صلاحيات أي من هياكل الحكم الانتقالي التقرير في أمر التطبيع مع إسرائيل

المؤتمر السوداني يرحب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل والتقدم في ملف العلاقات الخارجية

أمريكا تعلن تقديمها مساعدات للسودان بقيمة 81 مليون دولار

المريخ يتوج بالممتاز بعد فوزه على الهلال بهدف السماني الصاوي

صحيفة آخر لحظة:

التغيير: الإصلاحات الاقتصادية (كبريتة وولعت) في الشعب

شاويش: تِرك يمارس التضليل ولا تجميد لمسار الشرق

التطبيع.. انقسام شعبي وسياسي وترحيب عربي

مثول مسؤول بالخارجية أمام محكمة جرائم الفساد

عرمان: (البلد لو ماربطناها الموية بتشيلها)

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي: إزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب قرار مستحق

الإمام الصادق بنسحب من مؤتمر دولي بسبب إسرائيل

الحرية والتغيير: التطبيع يشكل خطراً على العلاقة مع السيادي والوزراء

صحيفة الوطن:

Advertisements

تداعيات التطبيع.. المهدي ينسحب من مؤتمر حكومي البعث ينسلخ الناصري يهدد

حميدتي :الشعب السوداني ليس ارهابياً وضد العنف والتطرف

وصول “٦٨” الف طن قمح دعم من الإمارات

بروفيسور بوب: أزمة الخبز سياسة ممنهجة من الحكومة

صحيفة القوات المسلحة :

دقلو : الشعب السوداني ليس إرهابيا هو محب لكل الشعوب

النقد الدولي : رفع السودان من قائمة الإرهاب خطوة لتخفيف أعباء الديون

مسؤولان في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يزوران السودان

مفرح يدعو لتجديد الخطاب الديني

صحيفة أخبار اليوم:

التطبيع يؤزم العلاقة بين الإمام والإنتقالية وحزب الأمة يلوح بإجراءات عملية

قوى سياسية ترفض التطبيع والبعث السوداني يتخلى عن دعم الحكومة الانتقالية

في تصريحات بخصوص التطبيع مع اسرائيل.. وزير العدل: الحكومة الانتقالية ليست تقليدية بل تاسيسية وتملك القدرة السياسية علي اتخاذ القرارات الكبري

البعث يقرر اسقاط التطبيع مع اسرائيل سلميا

قيادي شيوعي موقف الحزب ثابت ومناهض للتطبيع

المريخ يهزم الهلال بهدف الصاوي ويحرز بطولة الممتاز

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)