قالت وزيرة المالية في السودان الدكتورة هبة محمد أن تعديل سعر الصرف سياسة تخص البنك المركزي إلأ أنه في إطار النقاش مع البنك الدولي ونتيجة لدراسات في السودان وضح جلياً الحوجة لتوحيد سعر الصرف والأسعار المتعددة لسعر صرف الدولار تضر بالإقتصاد.
وقالت الوزيرة في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية يوم الجمعة بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (سعر صرف الدولار الرسمي 55 جنيها والسوق الأسود يعامل المواطنين على 250 جنيهاً، الفرق شاسع، وذلك يشكل صعوبة لإستقطاب الدولارات عبر النظام المصرفي الرسمي، وليس من العدل أن نطلب من المواطنين بيع الدولار بمبلغ 55 جنيهاً).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة المالية: ليس من العدل أن نطلب من المواطنين بيع الدولار بالسعر الرسمي 55 جنيها بينما السوق الأسود يعطيهم 250 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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