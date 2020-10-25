وزيرة المالية: ليس من العدل أن نطلب من المواطنين بيع الدولار بالسعر الرسمي 55 جنيها بينما السوق الأسود يعطيهم 250 جنيها

قالت وزيرة المالية في السودان الدكتورة هبة محمد أن تعديل سعر الصرف سياسة تخص البنك المركزي إلأ أنه في إطار النقاش مع البنك الدولي ونتيجة لدراسات في السودان وضح جلياً الحوجة لتوحيد سعر الصرف والأسعار المتعددة لسعر صرف الدولار تضر بالإقتصاد.

وقالت الوزيرة في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية يوم الجمعة بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (سعر صرف الدولار الرسمي 55 جنيها والسوق الأسود يعامل المواطنين على 250 جنيهاً، الفرق شاسع، وذلك يشكل صعوبة لإستقطاب الدولارات عبر النظام المصرفي الرسمي، وليس من العدل أن نطلب من المواطنين بيع الدولار بمبلغ 55 جنيهاً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)