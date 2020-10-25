عاجل.. بومبيو يعلن عن تقديم مساعدات للسودان بقيمة 81 مليون دولار

الأحد 25 أكتوبر 2020 أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 81 مليون دولار.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر ”الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص 81 ميلون دولار كمساعدات إنسانية للتخفيف عن الشعب السوداني المتأثر بالأزمة“. وأشار بومبيو، أن التبرع يأتي ليؤكد على ان الولايات المتحدة ستبقى في صدارة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية حول العالم.

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