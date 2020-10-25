أردول يشدد على تحقيق مطالب المجتمعات بمناطق التعدين

طالب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول مدراء الشركة في الولايات، بضرورة مراعاة التطورات الإيجابية في البلاد وتدفق المستثمرين بعد الاختراقات التي حدثت في محور العلاقات الخارجية للسودان، مما يتطلب الارتقاء لمستوى هذه التحولات.
وأكد خلال مخاطبته ختام فعاليات الملتقى السابع لمدراء الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولايات وفق صحيفة أخر لحظة، على ضرورة إلتزام شركات التعدين بتعيين الكوادر الوطنية وخاصة أبناء وبنات المجتمعات المحلية في مناطق التعدين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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