فتح مدارس كبيدة العالمية “الأحد”

أكد رئيس لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم بهاء الدين سيد أحمد فتح مدارس كبيدة العالمية يوم غد الأحد، بعد صدور قرار من المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بإلغاء تصديقها وتوفيق أوضاع تلاميذها.

ووصف سيد أحمد وفق صحيفة (السُّوداني) قرار المحكمة بأنه انتصار لإحدى شعارات الثورة (العدالة) ويؤكد على نزاهة القضاء بالبلاد، وقال أن قرارات الوزارة بإغلاق عدد (6) مدارس خاصة فيها مخالفة للقانون ولم تراعي مصلحة التلاميذ، مؤكداً أن ما حدث للمدارس سابقة لم تحدث في تاريخ التعليم منذ الإستقلال من الحكم البريطاني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)