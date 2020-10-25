العدل: لا بند بالوثيقة الدستورية يمنع التطبيع

بررت وزارة العدل، خطوة الاتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بعدم وجود قيود بالوثيقة الدستورية بشأن الأمر.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه أخبار الخليج 365 السبت، إن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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