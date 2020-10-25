تشكيل لجنة تحقيق في أحداث (قريضة)

وعد والي جنوب دارفور موسى مهدي، بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث قريضة، وقال إن القانون سيطال كل من شارك فى قتل أو حرق ممتلكات المواطنين، في وقت وقفت لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي على الأوضاع الأمنية والإنسانية للمواطنين في محلية قريضة،

وشهدت المنطقة وفق صحيفة أخر لحظة أحداثاً قبلية مؤسفه ودامية وقعت مؤخرأ بين الفلاتة والمساليت، راح ضحيتها عدد من الأرواح وحرق منازل وممتلكات النازحين بمعسكر أم عسل للنازحين بقريضة، ومنازل المواطنين بقرية الدكة ومنطقة أبيض.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)