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شاهد بالفيديو: هدف السماني الصاوي فى شباك الهلال فى نهائى الدوري الممتاز

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شاهد بالفيديو المريخ يتوج ببطولة الدورى الممتازبعد فوزه على الهلال بهدف السماني الصاوي فى المبارة التى جرت السبت باستاد الخرطوم وفق صحيفة السوداني.

 

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

 

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