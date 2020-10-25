شاهد بالفيديو: هدف السماني الصاوي فى شباك الهلال فى نهائى الدوري الممتاز

شاهد بالفيديو المريخ يتوج ببطولة الدورى الممتازبعد فوزه على الهلال بهدف السماني الصاوي فى المبارة التى جرت السبت باستاد الخرطوم وفق صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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