المريخ يهزم الهلال بهدف الصاوى و يفوز بكاس الدروي الممتاز

توج المريخ ببطولة الدورى الممتاز بعد فوزه على الهلال بهدف دون مقابل فى الديربى السودانى الذى جرى مساء السبت بملعب استاد الخرطوم بنهائى البطولة بهدف احرزه السمانى الصاوى منتصف الشوط الاول بالنتيجة ارتفع رصيد المريخ الى ( ٧٤) نقطة فى صدارة المنافسة وتجمد الهلال فى ( ٦٩) نقطة فى المركز الثانى . ( تفاصيل أوفي لأحقا ) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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