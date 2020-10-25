عاجل.. 9 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 13700 حالة

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الأحد 25 أكتوبر 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت في ولايات الخرطوم، والجزيرة (وسط)، وغرب دارفور (غرب)، وكسلا وسنار (شرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 2069 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و 733 حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا.
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