الزراعة: السودان يستهدف إنتاج ما يزيد على مليون طن من القمح في مشروع الجزيرة

السبت 24 أكتوبر 2020 قال وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبد القادر محمد أحمد تركاوي - اليوم السبت – إن السودان يستهدف إنتاج ما يزيد على مليون طن من القمح في مشروع الجزيرة.

وأضاف تركاوي أن السودان "يستهدف زراعة 600 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة لإنتاج أكثر من مليون طن قمح ضمن محاصيل العروة الشتوية بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية". وأشار إلى أن "استراتيجية الدولة ترمي لرفع متوسط إنتاجية الفدان لاثنين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح".

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