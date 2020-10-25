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السبت 24 أكتوبر 2020
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان عن التقرير الوبائي لأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية - أن الحالات الجديدة سُجلت في ولايات الخرطوم، والجزيرة (وسط)، وغرب دارفور (غرب)، وكسلا وسنار (شرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 2069 عينة، سُجلت من بينها الحالات الجديدة.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس إلى 13 ألفا و 733 حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى13.7 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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