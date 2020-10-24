نتنياهو : بعثة إسرائيلية ستزور السودان لاطلاق التعاون بين البلدين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي:

أن بعثة إسرائيلية ستزور ‎ السودان خلال الأيام القليلة المقبلة لاطلاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين وفق العربية- السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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