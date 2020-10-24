أمين مال الغرف التجارية : نتطلع الى ولوج أسواق المال العالمية

عبر هيثم عبد الرحيم تبيدي أمين مال الغرف التجارية ورئيس آلية الذهب بوزارة المالية عن التطلعات الكبيرة للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة بعد ازالة اسم السودان من قائمة الارهاب والولوج إلى الأسواق العالمية خاصة أسواق الذهب. وأكد ضرورة التعامل والدخول في الأسواق العالمية لدعم الاقتصاد وجذب تقنيات صناعة واستخراج الذهب وضخ العملات الحرة لبلادنا، وقال إن التطلعات كبيرة بعد رفع اسم بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في المجال الاقتصادي وخاصة قطاع الذهب . Advertisements ودعا وفق ( سونا ) لمواصلة الجهود في بناء علاقات خارجية إقتصادية متطورة ومع دول العالم كافة، وفي ذلك تحقيق لأهداف الثورة كلها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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