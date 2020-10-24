وفد الثورية يبشر بالسلام فى الشمالية

إستقبلت والي الولاية الشمالية بروفيسور امال محمد عز الدين السبت وفد الجبهة الثورية برئاسة دهب ابراهيم دهب، بحضور عدد من اعضاء حكومة الولاية. ورحبت والي الولاية الشمالية بزيارة الوفد والتي تأتي في إطار التبشير باتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها مؤخرا بجوبا،

كما هنأت الشعب السوداني بصورة عامة وجماهير الولاية وفق ( سونا) بصدور قرار الادارة الامريكية بازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب . واكدت والي الولاية الشمالية ان السودان بدأ الآن مرحلة جديدة في سلم التنمية والنهضة والتطور وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين، وقالت إن الولاية الشمالية تنعم بالأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)