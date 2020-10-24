تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.. تعرف على سعر السبت بعد اعلان تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل

تشهد أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان تذبذبا كبيرا منذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يوم السبت 24 أكتوبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم وبعد اعلان تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل يوم الجمعة والبدء في إجراءات إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إنخفض سعر صرف الدولار من 255 جنيها سعر يوم الخميس الى 240 جنيهاً نهار السبت.

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يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 في السوق الموازي، ،سجل الدولار 260.00 جنيهاً لينخفض السعر بعد إعلان ترامب يومي الثلاثاء والأربعاء في حدود 240 جنيها للدولار الواحد.

يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 255.00 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)