سفير السعودية يشارك في مؤتمر الإسلام والتجديد

شارك سعادة سفير خادم الحرمين لدي السودان على بن حسن جعفر صباح اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر ” الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر والتي شرفها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ووزير الشئون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح وشارك فيها عدد من العلماء والخبراء والمختصين وفق صحيفة أخر لحظة Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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