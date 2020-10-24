ريال مدريد يفوز على برشلونة بثلاثية

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نجح ريال مدريد في الانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة ، مساء اليوم السبت، في معقل البلوجرانا “كامب نو” في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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