ياسر عرمان : هشاشة أجهزة الدولة و القوات النظامية قد تؤدي لتصادمات و عواقب و خيمة

قال نائب الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، أن البلاد تحتاج لمصالحة تاريخية عقب التطورات التي تشهدها الساحة السودانية،

واشار في ندوة صحفية حول (السلام فرصة للمراجعة التاريخية) الي ان مشكلة البلاد الحقيقة تدور حول المواطنة بلا تمييز، واضاف بان اجهزة الدولة والقوات النظامية والقوى السياسية الآن هشه الامر الذي ينبأ بتصادمات تؤدي الي عواقب وخيمة، بحسب تعبيره،

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وداعي عرمان القوى السياسية السودانية الى تكوين كتلة انتقالية تفاديآ للتصادمات والعبور بالمرحلة الاتتقالية الي بر الامان ، وتأسيس بلاد قائمة على المواطنة بلا تمييز.

الخرطوم: مراسل ( أخبار الخليج 365)