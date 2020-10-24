المريخ يراهن على ( التش)

ينتظر أن يلعب المدرب التونسي للمريخ جمال خشارم مباراة اليوم بتشكيلة متوازنة قد تتكون من أبوعشرين في حراسة المرمى رباعي خط دفاع التاج، أمير كمال، صلاح نمر، أحمد آدم إضافة لعماد الصيني والتش ومحمد الرشيد في وسط الملعب مع مثلث هجومي مكون من السماني الصاوي ورمضان عجب وسيف تيري.

وسيفرض خشارم مراقبة لمفاتيح اللعب في صفوف الهلال، وقد بدا واضحا أن المريخ سيعمل خلال مباراة اليوم على فرض رقابة لصيقة على بعض العناصر صاحبة النزعة الهجومية.

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ويراهن الجهاز الفني للمريخ وفق صحيفة السوداني على الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها لاعب الفريق أحمد حامد التش وقدراته على اختراق دفاعات الخصوم ومنح الفريق الأفضلية المطلقة في مثل هذه المباريات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)