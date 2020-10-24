مفرح يدعو لتجديد الخطاب الديني

دعا الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف إلى تجديد الخطاب الديني ليواكب المتغيرات العصرية ليثري الحياة.

وأوضح في كلمته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذي أقامته وزارة الشئون الدينية والأوقاف تحت شعار “رسالة متجددة لعالم متنوع” الذي افتتح بقاعة الصداقة اليوم بحضور إقليمي وعربي، وتستمر جلساته لمدة يومين، أوضح أنه يجب أن نطور من أساليبنا التفاهمية من خلال الاستماع لوجهة نظر الآخر وأن نفكر فيها بعمق ونحاول أن نوجد لها جسور تقارب ، مؤكداً أنه لا يحق أن نعرض عن وجهات النظر الأخرى لمجرد أنها مغايرة لرؤيتنا خاصة تلك المفاهيم القادمة من الغرب لمجرد أنها تطرح وجهة نظر غربية.

Advertisements

وقال مفرح بحسب (سونا)، إن هناك متغيرات يجب التوقف عندها بعمق ، مشيراً إلى أن كل الردود على وجهات النظر يجب أن تكون شافية كافية لا مجرد رد خطابي.

ودعا المؤتمرين إلى ضرورة أن تسع التوصيات روح المسئولية الملقاة على عاتق السودانيين بموجب التحديات التى تجابه البلاد ، مؤكداً أنها كتوصيات سوف تكون هادية لهم في وزارته .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)