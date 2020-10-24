الوقوف في صفوف الوقود مهنة جديدة للشباب

كشفت جولة ميدانية لمصادر ببعض محطات الوقود عن ظهور مهنة جديدة للشباب العاطلين عن العمل، بالوقوف في صفوف الوقود وتحريك السيارة التي أصبحت تحتاج ليومين للتزود بالوقود.

وأبلغ عدد من الشباب المصدر، أن اليوم لتحريك السيارة والمبيت بها يكلف ألف جنيه، وقال الشاب معتز إن دخله الأسبوعي ما بين (6-7) آلاف جنيه، وأضاف بحسب صحيفة السوداني، أن بعض أصحاب السيارات لا يستطيعون المكوث فترات طويلة بالصفوف والبعض الآخر لا يستطيع المبيت، لذلك يلجأون للشباب للقيام بالمهمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)