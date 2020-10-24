المبادرة الشعبية للتطبيع:البرهان قاد حواراً جاداً مع الإدارة الأمريكية

رحبت المبادرة الشعبية الوطنية للتطبيع بصدور القرار التنفيذي من الرئيس الأمريكي ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتقدمت المبادرة في بيان بالتهنئة لعموم الشعب السوداني بصدور القرار وثمنت الجهود المتعاظمة التي بذلتها الحكومة السودانية الانتقالية…

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وقالت إن سعادة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة قاد حواراً جاداً مع الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تمترست فيه بعض القوى السياسية في مواقف الماضي وظلت حسبية للمواقف الأيديولوجية والعقائدية التي عفا عنها الزمن…وأشادت بدوره المتعاظم وحنكته السياسية وتغليب المصلحة الوطنية.

وجدد البيان بحسب صحيفة أول النهار، دعم المبادرة الكامل لانضمام السودان للنظام الاقليمي الجديد وتوقيع اتفاق سلام مع دولة إسرائيل ليعود السودان عضواً فاعلاً في محيطه الاقليمي والدولي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)