رحبت المبادرة الشعبية الوطنية للتطبيع بصدور القرار التنفيذي من الرئيس الأمريكي ترامب بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتقدمت المبادرة في بيان بالتهنئة لعموم الشعب السوداني بصدور القرار وثمنت الجهود المتعاظمة التي بذلتها الحكومة السودانية الانتقالية…
وقالت إن سعادة السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة قاد حواراً جاداً مع الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تمترست فيه بعض القوى السياسية في مواقف الماضي وظلت حسبية للمواقف الأيديولوجية والعقائدية التي عفا عنها الزمن…وأشادت بدوره المتعاظم وحنكته السياسية وتغليب المصلحة الوطنية.
وجدد البيان بحسب صحيفة أول النهار، دعم المبادرة الكامل لانضمام السودان للنظام الاقليمي الجديد وتوقيع اتفاق سلام مع دولة إسرائيل ليعود السودان عضواً فاعلاً في محيطه الاقليمي والدولي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المبادرة الشعبية للتطبيع:البرهان قاد حواراً جاداً مع الإدارة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.